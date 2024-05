Out of Place - storie dai campi profughi nel mondo in mostra

GUERRA A RAFAH/ “500mila palestinesi allo sbando verso il mare, ecco l’operazione-Netanyahu” - GUERRA A RAFAH/ “500mila palestinesi allo sbando verso il mare, ecco l’operazione-Netanyahu” - Tramontati cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi, Israele, senza dirlo, sta attaccando Rafah. E non vuole restituire la Striscia ai palestinesi ...

Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo - Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo - Laila Ajjawi è nata nel campo profughi di Irbid, in Giordania. La street art è il suo modo per raccontare la tragedia del popolo palestinese. Oggi vive in Giordania, ma non dimentica. «Vivere in un ...

Rafah, voci dalla città senza pace: «Ma il nostro futuro è qui». E Israele prepara l'offensiva - Rafah, voci dalla città senza pace: «Ma il nostro futuro è qui». E Israele prepara l'offensiva - «A Rafah, dovunque ti trovi, senti sempre la frontiera. Quando si apre il varco, il movimento arriva fino al mare, fino ai quartieri più a est». Alexis Monchovet ha vissuto ...