Mario Sechi | non riescono a elaborare il lutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) La sinistra non ha ancora elaborato il, la sconfitta alle elezioni politiche è diventata una psicopatologia dell'opposizione, l'idea di andare avanti senza mangiare la torta per altri tre anni è un incubo. Che fare? La via maestra è negare che la vittoria di Meloni esista e se il misfatto c'è, allora è il frutto di un sistema perverso. Nell'attesa del miracolo, bisogna dire che in Italia vige la dittatura della destra brutta, sporca e fascista. Grande caso clinico, la nevrosi politica. Mentre i gazzettieri suonano la fisarmonica dell'attentato alla Costituzione, si tenta il colpaccio di annullare le elezioni, il sogno dei sogni. Il ricorso alla Cedu sostiene che le varie riforme elettorali degli ultimi anni hanno messo al tappeto la volontà dell'elettore, ridotto la Repubblica Italiana a uno Stato Sudamericano. Amarcord: il Rosatellum è figlio del Partito ...