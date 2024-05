Verso l’impasto sulle mele e inforno - il risultato è sofficissimo!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 18 maggio 2024) Una torta dida preparare in pochi minuti è quella qui di seguito. Questa torta piace anche ai miei ospiti più schizzinosi ed è semplice e gustosa allo stesso tempo. Il procedimento per realizzareè molto facile infatti può riuscirci anche chi non è pratico della preparazione dei dolci fatti in casa. Per non sbagliare c’è la video-ricetta a fondo pagina. Posso mangiare questo dolce in qualsiasi momento della giornata ed è una vera delizia se accompagnato ad una tazza di caffè o di tè. Torta di: ingredienti e preparazione. Faredi questo dolce è facile e molto veloce. Mi servono solo pochi attimi e pochi ingredienti e ilè morbido, delicato e gustoso. Gli ingredienti utili sono: 80 gr di zucchero 100 ml di olio 1 bustina di lievito per dolci 2 cucchiai di acqua ...