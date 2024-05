Papa partito in elicottero per Verona

Papa Francesco in viaggio per Verona. L’appuntamento all’Arena della Pace (A. Sillioni) - Papa Francesco in viaggio per verona. L’appuntamento all’Arena della Pace (A. Sillioni) - Alle 6.30 di questa mattina Papa Francesco è partito per verona dove alle 10 prenderà parte all’Arena di Pace 2024. Nell’occasione incontrerà e dialogherà con varie realtà della società civile, dell’a ...

Si parte con Trapani-Verona. Domani le altre tre sfide - Si parte con Trapani-verona. Domani le altre tre sfide - Tabellone Oro dei playoff di A2: tutte in campo domani alle 18. Oltre a Cantù-Udine, allo stesso orario si disputa alla Unieuro Arena Forlì-Trieste, quest’ultima unica squadra capace di ribaltare, ai ...

Papa a Verona, l’israeliano e il palestinese all'Arena di Pace: «I nostri cari uccisi dai nemici, spezziamo la catena d’odio» - Papa a verona, l’israeliano e il palestinese all'Arena di Pace: «I nostri cari uccisi dai nemici, spezziamo la catena d’odio» - Fianco a fianco Maoz Inon e Aziz Abu Sarah: collaboriamo anche nel lavoro:«La rabbia c’è ma, come il nucleare, va usata per creare luce, non morte» ...