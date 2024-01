WWE | Svelato il brand di appartenenza di Naomi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo alcune indiscrezioni che la davano ormai prossima al ritorno in WWE,è effettivamente tornata durante il Royal Rumble Match femminile, lasciando dunque la TNA. La sua performance sul ring è stata a dir poco notevole: entrata per seconda, ha resistito per più di un’ora per poi venire eliminata da Jade Cargill. Contratto siglato Ormai è ufficiale, l’atleta ha firmato un contratto con la federazione di Stamford e, stando ad un report di Fightful Select, pare che verrà immediatamente collocata neldi SmackDown.

