Il Governo cancella il Fondo contro i disturbi alimentari | così le cure sono a rischio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella legge di bilancio 2024 non è stata prevista la proroga delper il contrasto dei. Si tratta di un taglio da circa 12,5 milioni di euro all’anno che – stando all’allarme lanciato dagli addetti ai lavori – rischia di pregiudicare molti dei servizi sanitari per la cura di patologia come la bulimia e l’anoressia. Quaranta associazioni dei familiari dei pazienti hanno già scritto al ministro della Salute Orazio Schillaci e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere la proroga degli stanziamenti. Ilera stato istituito nel 2021 e per il biennio 2022-2023 erano stati stanziati complessivamente 25 milioni di euro, somma che dovrà essere spesa precisamente entro il 31 ottobre del 2024. La mancata proroga del finanziamento, decisa dale approvata dal ...

...di Giovanni Pace e maggioranza di centrodestra, la seconda a dicembre 2005,... Che cosaquesta norma approvata dalla maggioranza di centrodestra nel 2023una norma ...... 'non ci sono problemi, ma grandi dibattiti e grande ascolto soprattutto da parte del relatore e dele si procede come previsto'. leggi anche Abuso d'ufficio, Ddl Nordioil reato: ...Nella legge di bilancio 2024 non è stata prevista la proroga del Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari. Si tratta di un taglio da circa 12,5 milioni di euro all’anno che – stando all’allarme ...Stamani i lavoratori della Wartsila si sono regolarmente presentati ai cancelli e sono entrati in fabbrica come ... il tavolo ministeriale per elaborare un Accordo di programma: il governo sarebbe ...