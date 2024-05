F1 2024 | classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Imola Emilia Romagna

La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di Monaco , che si disputerà nella giornata di domenica 26 maggio. Non c’è dunque alcuna pausa tra il settimo e l’ottavo appuntamento della stagione, che andranno in scena in due weekend ...

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Emilia Romagna 2024 , tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Imola . I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato del Santerno, con l’ambizione di conquistare la vittoria, per ...

F1: la gara ad Imola - DIRETTA - F1: la gara ad Imola - DIRETTA - Al 50/o giro in testa Verstappen, poi Norris e Leclerc. Quarto Piastri davanti a Sainz.

Olimpus Roma, il presidente Andrea Verde contro il direttore di gara dopo la sconfitta con Pesaro: «Arbitraggio non all'altezza» - Olimpus Roma, il presidente Andrea Verde contro il direttore di gara dopo la sconfitta con Pesaro: «Arbitraggio non all'altezza» - Parole e pensione del presidente della Olimpus Roma, Andrea Verde, dopo l’eliminazione della sua squadra nella corsa per lo scudetto di Calcio a 5 a causa della sconfitta subita in casa ...

GT2 European Series: Maserati vince nel circuito di casa a Misano, a KTM la seconda gara - GT2 European Series: Maserati vince nel circuito di casa a Misano, a KTM la seconda gara - MISANO ADRIATICO – Ancora uno pari. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, Maserati e KTM hanno conquistato un successo a testa, esattamente come avvenuto nella tappa di apertura ...