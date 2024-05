(Di domenica 19 maggio 2024) Appena arrivato al carcere di Verona Chicoha inoltrato agli uffici competenti la richiesta per avere unurgente per raggiungere Trento ela. La donna, Maria Lonar, ha 96 anni e non vede il figlio dal 2008.

Forti ha chiesto il permesso per vedere la madre - forti ha chiesto il permesso per vedere la madre - Appena arrivato al carcere di Verona Chico forti ha inoltrato agli uffici competenti la richiesta per avere un permesso urgente per raggiungere Trento e vedere la madre. La donna, Maria Lonar forti, ...

Chico Forti traferito da Rebibbia: è arrivato nel carcere di Verona - Chico forti traferito da Rebibbia: è arrivato nel carcere di Verona - Sembra che l'incontro con la 96enne potrà avvenire già nei prossimi giorni. forti potrebbe infatti già aver compilato il modulo per richiedere un permesso straordinario che gli consenta di vedere i ...

Chico Forti è stato trasferito nel carcere di Montorio a Verona - Chico forti è stato trasferito nel carcere di Montorio a Verona - L'arrivo a Verona è avvenuto nel primo pomeriggio. “Faremo un'istanza per avere il permesso per il detenuto di visitare la madre che ha 96 anni e non si può muovere. La madre, Loner forti, si trova a ...