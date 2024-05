VIDEO – Inter-Lazio - tutto pronto a San Siro! La scelta sulla maglia

(Di domenica 19 maggio 2024)a Sanper l’ultima uscita stagionale dei nerazzurri Campioni d’Italia, in casa davanti al proprio pubblico.dallo spogliatoio della squadra.in campo alle 18 per l’ultima sfida in casa per i nerazzurri Campioni d’Italia allenati da mister Simone Inzaghi. In attesa dell’arrivo allo stadio della squadra per l’ultimo saluto ai propri tifosi, le telecamere del club hanno inquadrato lo spogliatoio nerazzurro. C’è ladefinitiva per la sfida di oggi, prima di concludere il campionato di Serie A con l’ultima sfida in casa del Verona. Contro la, l’scenderà in campo con la ...

Graduatorie GPS 2024 /26 provinciali e di istituto per le supplenze: scatta il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’ Ordinanza e per l'apertura della piattaforma. Ipotesi sulle date: da lunedì 20 maggi a sabato 8 giugno. Dopo l’incontro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Iniziamo dicendo che in questa stagione tutte le pole position sono state conquistate da Max Verstappen. Aggiungendo l’ultima della scorsa stagione, l’olandese è quota 7, a una sola lunghezza dal ...

Inter - Lazio, a San Siro tutto pronto per l'ultima trasferta della stagione - FOTO - Inter - Lazio, a San Siro tutto pronto per l'ultima trasferta della stagione - FOTO - Poco meno di due ore al fischio d'inizio della sfida tra Inter e Lazio in programma alle 18.00 a San Siro. Sfida importante per la squadra di Tudor che con un successo continuerebbe a coltivare il ...

Udinese-Empoli | Le formazioni ufficiali: Success in avanti con Lucca - Udinese-Empoli | Le formazioni ufficiali: Success in avanti con Lucca - tutto pronto per il match salvezza tra Udinese ed Empoli. Una sfida cruciale per la squadra di Cannavaro che con una vittoria sarebbe aritmeticamente salva. I due allenatori hanno sciolto le riserve e ...

Lazio, Palladino incensa Colpani: “Pronto per una grande squadra” - Lazio, Palladino incensa Colpani: “pronto per una grande squadra” - Le parole d'elogio del tecnico del Monza su Andrea Colpani, possibile obiettivo della società biancoceleste in vista della prossima stagione ...