Tennis - Errani e Paolini trionfano nel doppio agli Internazionali d’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio 2024 – E’ un trionfo in casa, il più bello. Sarae Jasminevincono il torneo died è standing ovation al Foro Italico. La coppia azzurra vince al super tie-break contro Coco Gauff e Erin Routliffe, la coppia formata dalla giovane stella statunitense e dalla neozelandese che godeva dei favori dei pronostici. Il duo italiano, con la vittoria di oggi, sale invece in quinta posizione nella Race del 2024, e si candida per un ruolo da protagonista anche al Roland Garros e alle Olimpiadi oltre che per le Finals di Torino.6-3 4-6 10-8 il punteggio di un match che per l’Italia è storico. E’ la quarta volta che il torneo diviene vinto da atlete azzurre. Luzzatti-Gardi vinsero nel ...