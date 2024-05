Fedez non sta bene davvero | l' ex amica fa preoccupare i fan

(Di domenica 19 maggio 2024)è finito nuovamente nell'occhio del ciclone per la vicenda che, stando alle prime indagini, lo legherebbe al pestaggio di Cristiano Iovino. Ma nelle ultime ore a fare rumore è stata anche la comunicazione della Rai con la quale l'azienda ha fatto sapere che salterà la presenza del rapper da Alessandro Cattelan. "Come concordato con ufficio stampa dell'artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salutenon potrà partecipare alla puntata d'esordio di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2", si legge. Preoccupati anche i fan, che non ricevono aggiornamenti o spiegazioni dal cantante via social. Sullo sfondo, poi, c'è sempre la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Possibile che si tratti di una nuova, profonda crisi? I segnali ci ...

Le nuove amicizie, le risse e l'indagine della Procura. Gli ex amici di Fedez sono preoccupati per gli atteggiamenti che il rapper sta avendo da mesi e temono per la sua salute mentale

Negli ultimi tempi, il mondo del gossip non ha fatto altro che parlare di Fedez, il noto rapper milanese, e dei suoi comportamenti sempre più controversi. Recentemente, una ex amica ha rivelato che Fedez “non sta bene” , una confessione che getta ...

