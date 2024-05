F1 - GP Emilia Romagna 2024 | risultati e ordine di arrivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Allo spegnimento dei semafori, Max Verstappen rimane in testa, con Lando Norris e Charles Leclerc a seguire. La classifica si congela per la prima parte di gara e l'unico colpo di scena è l'improvviso rallentamento di Alex Albon, dovuto ad una gomma non fissata. Il tailandese torna ai box e riceve dieci secondi di penalità. La danza dei pit stop rimescola le carte per un breve periodo di tempo e poi Verstappen torna in testa, davanti alla McLaren di Norris e alla Rossa di Leclerc. Nell'ultima frazione di gara Leclerc dimostra un passo migliore rispetto a Norris per alcuni giri, ma non riesce a raggiungerlo. Gli ultimi giri vedono proprio l'inglese numero quattro protagonista, con la McLaren che appare negli specchietti di Max Verstappen. Nonostante la grande velocità di Norris, l'olandese riesce a mantenersi in testa e conquista la vittoria.