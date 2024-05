Chi era Franchino - il dj che ha portato in pista tutta l’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Francesco Principato, noto al mondo come, è stato un dj e vocalist elettronico di origine siciliana, ma toscano d’adozione. Tra i più famosi disc-jokey di casa nostra ha affiancato Ricky Le Roy, nei più noti locali della Riviera Romagnola, dal Paradiso di Rimini al Cocoricò di Riccione. Senza dimenticare le discoteche delle Baleari, con particolare attenzione a Ibiza. Era ricoverato in ospedale da qualche giorno. La morte è stata annunciata dai familiari in un post sui principali sociali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@officialpage) Francesco Principato nasce a Caronia, in provincia di Messian, il 17 febbraio del 1953, sotto il segno dell’Aquario. Si trasferisce a pochi mesi dalla nascita a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze. E ...

