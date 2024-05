Iran - atterraggio difficile per il presidente Raisi

(Di domenica 19 maggio 2024) Le autoritàiane non hanno ancora alcuna informazione sulle condizioni deliano Ebrahim, dopo che l’elicottero su cui viaggiava ha subito un “”, nel nord-ovest del Paese, prima che le comunicazioni venissero perse a causa del maltempo. Lo ha confermato il ministro dell’Internoiano, Ahmad Vahidi, citato dai media locali. Gli elicotteri di salvataggio non sono stati in grado di atterrare sul luogo dell’incidente a causa della fitta nebbia, riferisce l’agenzia di stampa “Irna”. Secondo “Irna”, a bordo dell’elicottero vi sarebbe stato anche il ministro degli Esteri, Hossein Amiabdollahian. L’agenzia di stampa semi-ufficiale “Tasnim“, legata ai Guardiani della rivoluzioneiana (pasdaran), riferisce che ...

Il presidente Iran iano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran . I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l' elicottero , come...

Dopo «l'atterraggio difficile» del l'elicottero a bordo del quale si trovava nella provincia dell'Est Azerbagian, il presidente iraniano Ebrahim Raisi sta continuando il suo viaggio via terra, in direzione di Tabriz. Lo riferisce l'agenzia di stampa ...

Iran, l'annuncio della tv di Stato: "Atterraggio d'emergenza per elicottero del presidente Raisi" - Iran, l'annuncio della tv di Stato: "Atterraggio d'emergenza per elicottero del presidente raisi" - (LaPresse) Un incidente ha coinvolto l'elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim raisi, che ha dovuto effettuare un ...

Iran, elicottero del presidente Raisi costretto ad un atterraggio di emergenza: non ci sono feriti - Iran, elicottero del presidente raisi costretto ad un atterraggio di emergenza: non ci sono feriti - Momenti di paura in volo per il presidente dell’Iran: Ebrahim raisi e il suo staff erano in elicottero e sono stati costretti ad un atterraggio di emergenza. Sul motivo che ha scatenato la manovra ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - 15:58: Iran: media, il presidente raisi non è ferito e continua viaggio via terra 15:23: Iran: atterraggio d’emergenza per elicottero col presidente raisi 14:04: Europee: Meloni, elezioni decisive, si ...