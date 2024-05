Il posto fisso è arrivato al capolinea? L’analisi di Cazzola

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) A fare notizia è sempre l’uomo che morde il cane. Così, ieri, un grande quotidiano è uscito con un titolo d’apertura (“non piace ai giovani”) che introduceva una serie di servizi dedicati al “desencanto” per il lavoro sicuro nel pubblico impiego. Indubbiamente l’idea di dedicare un ampio spazio all’argomento, con dati e servizi, sarà venuta anche tenendo conto del fatto che la Cgil sta raccogliendo le firme per un referendum abrogativo di norme di legge che sono la causa – è l’incubo di Maurizio Landini – di una “precarietà dilagante”. Ovviamente è sempre sbagliato generalizzare, perché, come emerge negli approfondimenti del quotidiano, anche nel pubblico impiego non tutte le amministrazioni sono uguali e in qualche modo si fanno concorrenza tra di loro in base al tipo di mansioni che si è chiamati a svolgere e ai trattamenti ...