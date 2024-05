Confermato il licenziamento imminente di Erik ten Hag

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-17 12:27:49 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester United ha visto una delle sue peggiori stagioni della storia nel 2024 e molte persone si rivolgono all’attuale allenatore,ten Hag, per attribuire la colpa. Quanto manca ancora prima che venga finalmente licenziato? Beh, secondo un insider, non molto a lungo. Ten Hag si aggrappa al “tempo preso in prestito” Abbiamo visto parlare di Ten Hag che è stato esonerato per quasi la metà della sua permanenza allo United, ed è arrivato al punto in cui, anche se per miracolo riuscisse a vincere la finale di FA Cup, se ne andrebbe prima del previsto. fine dell’estate. Fino a questo punto, Ten Hag ha negato le voci sul suo, sostenendo che i Glazers hanno “buon senso”, ma il ...