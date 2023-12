WWE | Ken Shamrock ha firmato un contratto da leggenda? Nuovo merchandise sul sito ufficiale dedicato a lui

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 5 dicembre 2023) Con molta sorpresa dei fan, è stato messo in vendita dela Kensul WWE Shop nella giornata di ieri, cominciando a far circolare rumor sul suo possibile ritorno a Stamford, in una qualche maniera. Non sembra ovviamente questo il caso ma, questa aggiunta, potrebbe significare altro in arrivo per lo UFC Hall of Famer.da? E’ la possibilità più concreta Nonostante al momento non sia confermato, sembra che Kenpossa averdunque unda, con i diritti di merchandising nuovamente in mano alla WWE. Rimaniamo in attesa di conferme ma il tutto potrebbe essere resotra poco tempo, con l’ex Intercontinental Champion nuovamente ...