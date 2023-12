Meloni gira intorno al ginepraio della giustizia

Leggi su ildifforme

(Di sabato 2 dicembre 2023) In contrasto con la linea che si è data dall’inizio del suo mandato, la presidenteha affrontato questioni di politica interna a margine del Cop28 in corso a Dubai. Stuzzicata dai giornalisti, non ha esitato a rispondere a domande sulla, con una precisazione pesante come un macigno per quanto riguarda il rinvio a L'articolo proviene da Il Difforme.