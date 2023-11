Sanremo 2024 | Giorgia | Teresa Mannino e Lorella Cuccarini co-conduttrici

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'annuncio di Amadeus al Tg1: Fiorello presentatore per la finale Cast al completo per la conduzione delle cinque serate di. Il Direttore Artistico, Amadeus, ha svelato al Tg1, in collegamento con il Glass Box di Viva Rai2!, le co-conduzioni mancanti: il mercoledì sarà la volta di, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana