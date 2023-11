Milan | dopo l’infortunio di Thiaw si guarda in casa per sostituirlo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilalle prese con l’emergenza infortuni in difesa, con il solo Tomori di ruolo edi: niente mercato svincolati L’emergenza infortuni, con ultimo quello rimediato da Malickcontro il Borussia Dortmund, fa fare alcune riflessioni alsu come intervenire per sopperire alle numerose assenze nel reparto arretrato. L’idea dei rossoneri, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è quella di non intervenire sul mercato degli svincolati, bensì di promuovere in prima squadra il giovane Jan-Carlo Simic. I dirigenti e gli uomini mercato rossoneri si stanno invece muovendo per la sessione invernale, per prendere un difensore già a gennaio: l’opzione è quella di un prestito o di un investimento importante (solo nel caso in cui la società mettesse a ...