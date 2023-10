Grande Fratello | Perla Vatiero sulla lettera a Mirko Brunetti | Volevo dirgli cosa provavo

Né lui né ilfallito Clifford sono in grado di pagare le spese per le sue cure. In un ...pubblicazione del manoscritto vengono acquistati da un prestigioso editore e Monk riceve il più...

Grande Fratello, panico nella casa: «È successo una cosa grossa, c'entra Heidi Baci» leggo.it

Luca Argentero confessa dopo 20 anni la verità sul provino del GF. Il trampolino di lancio dell’attore fu il Grande Fratello che lo fece conoscere a milioni di persone. Lui ha saputo far rendere al ...Stasera 30 ottobre va in onda su Canale 5 una nuova puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Stasera, 30 ottobre 2023, il Grande Fratello andrà in onda su Canale 5 ...