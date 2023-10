La mostra di Lorenzo Mattotti a Brescia; Art&TheCity a Verona; jazz a Padova e in Emilia Romagna; teatro al carcere di Opera | a Firenze e a Genova; Festival dell' Italia Gentile a Firenze; Apimell | fiera sull' apicoltura a Piacenza

Leggi su iodonna

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ci sono quadri, disegni, schizzi, manifesti e corti tra le 250 opere che in. Storie, ritmi, movimenti raccontano l’esperienza del geniale artistano, dagli esordi underground ai lavori per giornali come New Yorker e Le Monde, ai comics e ai film d’animazione. Cent’anni dalla nascita di Italo Calvino, unaalle Scuderie del Quirinale X ...