Tennis | Lucie Safarova torna a sorpresa in campo L’ex finalista del Roland Garros si era ritirata nel 2019

(Di martedì 3 ottobre 2023) C’è chi si rivede. E c’è chi lo fa quasi nel silenzio, senza far rumore. Anche se, una volta scoperto il ritorno, il rumore lo fa. Si parla di, iscritta con wild card nel tabellone principale del torneo ITF W25 (da 25.000 dollari, in altre parole) di Reims, in Francia. La ceca,al2015 e vincitrice di cinque Slam in doppio, nonché numero 1 al mondo per 6 settimane nel ranking di specialità, aveva smesso di giocare nela seguito di numerosi problemi fisici che ormai le impedivano di avere una tranquillità in; l’ultimo torneo era stato proprio l’Open di Francia, in doppio.: gli Australian Open 2024 inizieranno un giorno prima L’evento scelto la vede affrontare la francese Yaroslava Bartashevich, ...

E ciò nonostante sua figlia Ivana sia la fidanzata del campione di, Sebastian Korda e dunque al centro delle cronache internazionali. I gossip suAnovcinova . Dicevamo che, tranne che ...E ciò nonostante sua figlia Ivana sia la fidanzata del campione di, Sebastian Korda e dunque al centro delle cronache internazionali. I gossip suAnovcinova . Dicevamo che, tranne che ...

Tennis: Lucie Safarova torna a sorpresa in campo. L'ex finalista del ... OA Sport

Lucia Bronzetti accede ai quarti di finale al WTA di Ningbo, vittoria ... Eurosport IT

Lucie Safarova is playing this week's ITF W25 Reims, but has no intention to revive her career: "I still enjoy tennis, but I don't want to come back." ...Serena Williams had a very interesting response when asked about Rafael Nadal and Novak Djokovic complaining about the surface for the 2012 Madrid Open.