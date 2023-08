Avanti un Altro | morto Uccio Show sui binari | non è escluso suicidio

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 21 agosto 2023) Èdiun. Antonio Bitonti, questo il suo vero nome, è stato travolto suidel treno della stazione di Montesano Salentino. La tragedia è avvenuta intorno alle 7:30 di lunedì 21 agosto 2023. Ancora da ricostruire la dinamica della vicenda. Al momento al vaglio degli inquirenti. Nessuna ipotesi, nemmeno quella del, è stata ancora esclusa. Quando è stato raggiunto dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari era ancora vivo versando in condizioni gravissime. La morte sarebbe sopraggiunta dopo il trasferimento presso l'ospedale Cardinale Panico di Tricase (LE) e intorno alle ore 10. Il 72enne si professava un sex symbol e si proponeva come ospite per addii al celibato, nubilato, matrimoni, cerimonie, spettacoli e stripman con ...