Luigi Berlusconi non è stato citato nel testamento del padre | le conseguenze

Leggi su tvzap

(Di sabato 8 luglio 2023), figlio di Silvio, non èneldal. Nella parte in cui viene divisa l’eredità, l’ultimo figlio dell’ex premier è“dimenticato”. Paolo D’Agostino, avvocato di successioni ha spiegato, in un’intervista a Fanpage, che cosa è successo. Leggi anche: Silvio, la lettura del, ecco come verrà divisa l’eredità Leggi anche: Mediaset, il conduttore è furioso: la situazione è tesa con Pier Silvionon è menzionato neldel: ora cosa deve fare Si continua a parlare deldi Silvio, che è ...