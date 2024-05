Cina-Italia | mostra degli Uffizi attira numerosi visitatori a Shanghai

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 mag – (Xinhua) – Il capolavoro del pittore rinascimentaleno Tiziano, “Flora,” che raffigura una giovane donna che regge un mazzo di fiori, hato decine di migliaia dida quando e’ stata esposta al Bund One Art Museum questo marzo. Agenzia Xinhua

Shangai/Roma, 18 mag – (Xinhua) – Il capolavoro del pittore italiano rinascimentale Tiziano, “Flora”, che raffigura una giovane donna che porge un mazzo di fiori, ha attira to decine di migliaia di visitatori a Shanghai da quando, a ...

