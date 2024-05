Formula 1 - Ferrari deludenti a Imola | la griglia di partenza

(Di sabato 18 maggio 2024) La1 fa tappa ae sono in arrivo importanti indicazioni per la lotta al titolo. Il favorito è ancora Max Verstappen ma lesono in netta ripresa e non sono da escludere sorprese. Gran premio di casa per le Rosse, chiamate a regalare una grande soddisfazione ai tifosi. Miglior tempo Verstappen nelle Q1, poi Leclerc, Hulkenberg e Tsunoda, solo settimo Sainz. Eliminati Alonso, Magnussen, Zhou, Sargeant e Bottas. Nelle Q2 il giro più veloce è stato realizzato ancora una volta da Verstappen, poi Leclerc e Tsunoda. Eliminati Gasly, Albon, Stroll, Ocon e clamorosamente Perez. La pole position è stata conquistata proprio da Max Verstappen, poi Pistri, Norris, Leclerc, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo, Hulkenberg. Ladi1ª Fila: 1. Verstappen 2. Pistri 2ª Fila: ...

Ancora doppietta Red Bull al gran premio di Formula uno a Suzuka in Giappone con Max Verstappen che consolida la leadership vince ndo davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terza e quarta le due Ferrari con Carlos Sainz che taglia il traguardo ...

Durante il weekend del GP di Imola della Formula 1 2024 due persone avranno l'occasione di dormire all'interno del museo Ferrari a Maranello e vivere un'esperienza esclusiva Come ospiti di Marc Gené e della Scuderia del Cavallino Rampante senza ...

F1 LIVE GP Imola, segui le qualifiche in diretta - F1 LIVE GP Imola, segui le qualifiche in diretta - Dopo 6 pole consecutive, sarà a Imola cheMax Verstappen dovrà cedere lo scettro di re delle qualifiche 2024 Sul circuito del Santerno i motori si accendono alle 16:00 per decretare il poleman del GP ...

Adrian Newey ha firmato il contratto con la Ferrari: in Inghilterra ne sono certi. L'indicrezione e i dettagli - Adrian Newey ha firmato il contratto con la Ferrari: in Inghilterra ne sono certi. L'indicrezione e i dettagli - formula 1 - Secondo il Daily Mail, che cita fonti anonime all'interno della Scuderia del Cavallino Rampante, il 65enne progettista britannico, in uscita da Red Bull nel primo trimestre 2025, e la ...

Formula 1, la “nuova” Ferrari che gareggia sul circuito di Imola: com’è cambiata la SF-24 - formula 1, la “nuova” Ferrari che gareggia sul circuito di Imola: com’è cambiata la SF-24 - Il weekend di Imola – settimo Gran Premio della stagione di formula Uno – sta regalando diverse sorprese e novità, soprattutto in casa Ferrari. La “nuova” SF-24 (o Ferrari 2.0) sta regalando le prime ...