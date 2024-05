Così Emirati e India e non solo portano avanti Imec

(Di sabato 18 maggio 2024) La prima delegazione interministerialena è arrivata nei giorni scorsi negliArabi Uniti per tenere riunioni nell’ambito dell’accordo quadro intergovernativo che New Delhi e Abu Dhabi hanno siglato per “la cooperazione, l’implementazione e il funzionamento del corridoio economico-Medio Oriente-Europa ()”, spiega una nota di background fornita alla stampa. È un’ulteriore evoluzione che conferma come i due Paesi siano effettivamente intenzionati a portareil progetto. Entrambi sono d’altronde particolarmente attivi nei collegamenti logistici nell’Indo Mediterraneo, ecreerà un sistema in grado di materializzare quel concetto geostrategico dove i due protagonisti del costrutto indo-abramitico intendono essere leader. L’accordo quadro è stato firmato tra ...

L'incredibile ascesa di Georgina Rodriguez, gli inizi: 'Mi veniva a prendere in Maserati' - I due sono anche diventati genitori di due bambine, e vivono oggi negli Emirati Arabi in seguito al ... i due sarebbero stati paparazzati per la prima volta a Disneyland Paris, ufficializzando così la ...

Cinque Terre, oggi la prima riunione del tavolo monitoraggio sulle tariffe turistiche in vigore dal 16 marzo - ... la cui richiesta di partecipazione è stata recepita da Regione, così come fatto nei mesi ... Alla presentazione " […] Attualità Cronaca Economia In Primo Piano Da Emirati commessa per Piaggio ...