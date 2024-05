Ragazza malata tumore insultata sui social - Mattarella | Complimenti per la tua forza

(Di sabato 18 maggio 2024) "Asia ho visto il tuo video e sei bravissima!per la tuae auguri!". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio, ha voluto incoraggiare Asia, una ragazzina di 14 anni affetta da unal rene che, sui, racconta da tempo la sua battaglia contro la malattia. Il messaggio di, inviato dall'account ufficiale del Quirinale, è comparso sotto al video in cui la piccola paziente suona il pianoforte nella ludoteca del reparto di oncologia dell'ospedale Santobono Pausilon di Napoli, dove è in cura.

