Asia - 14enne malata di tumore insultata sui social perché non ha i capelli | Non ho voluto io il cancro Mattarella | Complimenti per la tua forza

Castel Volturno . Si arricchisce sempre di più la coalizione della candidata sindaco Anastasia Petrella , che corre per la fascia tricolore del Municipio di Castel Volturno . Alle prossime Elezioni amministrative, prevista per l’8 e 9 giugno, tanti ...

La solitudine disperata nella Cina che cambia - La solitudine disperata nella Cina che cambia - Il ritratto di Mao è lì sullo sfondo, la guida del popolo cinese degli anni '50 è esposta come un'opera antica recuperata nei sotterranei di un museo. E continua a guardare la sua gente che da tempo n ...

Napoli, Mattarella sui social incoraggia Asia malata di tumore e vittima degli haters: «Complimenti per la tua forza» - Napoli, Mattarella sui social incoraggia asia malata di tumore e vittima degli haters: «Complimenti per la tua forza» - «asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella». Il Presidente della Repubblica entra su Instagram per commentare il video di una bambina malata ...

