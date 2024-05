Di Lorenzo furioso | Che vergogna! Squallidi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 18 maggio 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha risposto duramente a un articolo che metteva in dubbio la sua assenza per gastroenterite contro la Fiorentina. Giovanni Di, capitano del Napoli, ha risposto con veemenza a un articolo pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno che insinuava dubbi sulla sua assenza per gastroenterite nella partita contro la Fiorentina. L’articolo suggeriva che la sua mancata presenza potesse essere un presagio di un imminente trasferimento, scatenando la reazione indignata del difensore. Attraverso un post su Instagram, Diha condiviso l’articolo incriminato, commentando con sdegno: “Chissà se è vero… CHE”. Questo sfogo clamoroso dimostra quanto il capitano azzurro sia rimasto ferito dalle insinuazioni sull’autenticità del suo problema di ...