Il giallo del movente e i messaggi In carcere l' ex comandante che ha ucciso Sofia Stefani

Ex vigilessa uccisa, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giampiero Gualandi - Ex vigilessa uccisa, il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giampiero Gualandi - È stato fermato per omicidio volontario a Bologna Giampiero Gualandi, 63enne ex capo dei vigili di Anzola Emilia accusato di aver assassinato la collega 33enne Sofia Stefani. La Procura… Leggi ...

Sofia Stefani, l'ex vigilessa uccisa: il Gip dispone il carcere per Giampiero Gualandi. La difesa: «Lei non accettava la fine della storia» - Sofia Stefani, l'ex vigilessa uccisa: il Gip dispone il carcere per Giampiero Gualandi. La difesa: «Lei non accettava la fine della storia» - È stato fermato per omicidio volontario a Bologna Giampiero Gualandi, 63enne ex capo dei vigili di Anzola Emilia accusato di aver assassinato la collega 33enne Sofia Stefani. La Procura… Leggi ...

Inchiesta corruzione: giallo sul verbale di Roberto Spinelli, Vianello ricorre al riesame - Inchiesta corruzione: giallo sul verbale di Roberto Spinelli, Vianello ricorre al riesame - Il presidente di Ente Bacini ricorre contro la misura interdittiva. Il figlio di Aldo Spinelli contesta il verbale: "Finanziamenti leciti" ...