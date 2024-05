Traffico Roma del 18-05-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità acittà dalle 15 è in corso una manifestazione con corteo con la partecipazione di almeno 500 persone in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia partenza da Piazzale Ostiense arrivo a Piazza Bocca della Verità i partecipanti percorreranno diverse strade del centro con la conseguente chiusura prevista la deviazione di diverse linee bus un altro corteo è previsto in zona Centocelle dalle 17.30 alle 20 del Movimento degli studenti palestinesi in Italia la partenza dei manifestanti è prevista da Piazza dei Mirti con arrivo al Largo Agosta percorrendo via dei Castani Piazza dei Gerani via Tor de’ schiavi e via Anagni lavori in programma in questo sabato 28 maggio per la stazione ferroviaria Tuscolana per i treni della linea fl1 Orte Fiumicino ...