Incidente tra moto e auto | Roberto Cattaneo - maresciallo dell’Esercit - muore a 56 anni

(Di sabato 18 maggio 2024) Tragedia a Monte Romano, in provicnia di Viterbo, dove, 56ennedell'Esercito, è morto in unstradale insull'Aurelia bis.

Gandosso . grave Incidente venerdì sera (17 maggio) poco dopo le 23 a Gandosso . Secondo le prime ricostruzioni, un 24enne che viaggiava in moto rino avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un’ auto mobile. Sul posto, in via ...

Perugia, 18 maggio 2024 – Un ragazzo di 23 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo un Terribile incidente in moto avvenuto a Perugia nella zona di San Galigano, all’altezza dell’incrocio con via Torelli. La zona non è distante da quella dove ...

Incidente in va per Cernobbio, due feriti (non gravi) ma un po’ di traffico - incidente in va per Cernobbio, due feriti (non gravi) ma un po’ di traffico - Nel pomeriggio Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale. L’incidente all’ingresso del Lido di Villa Olmo ...

Scontro auto e moto a Malgrate, 50enne trasportato all’ospedale - Scontro auto e moto a Malgrate, 50enne trasportato all’ospedale - Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 18 maggio, intorno alle ore 15.30, per un incidente tra un'auto e una moto avvenuto a Malgrate ...