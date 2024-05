Giovanni De Gennaro è il nuovo campione europeo di kayak

(Di sabato 18 maggio 2024) AGI -Deè ild'Europa di. Nelle acque di Tacen nei pressi di Lubiana in Slovenia, l'azzurro ha conquistato il suo primo titolo continentale della carriera mettendo fine all'egemonia ceca che durava dal 2019. Nel 2021 e 2022, il 31enne canoista bresciano del Centro Sportivo Carabinieri aveva centrato la medaglia d'argento. De, qualificato alla finale con il terzo miglior punteggio della batteria, ha vinto con 86.56 punti (due penalità). Alle sue spalle l'austriaco Mario Leitner e lo svizzero Gelindo Chiarello. Nella storia della kermesse continentale l'Italia nel K1 aveva vinto altre quattro volte, nel 2000 con Pierpaolo Ferrazzi, nel 2009, 2011 e 2012 con Daniele Molmenti.

