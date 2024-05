LIVE Tiro a volo - Europei 2024 in DIRETTA | quinta piazza per Fabbrizi Jessica Rossi ai piedi del podio

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:51 Già abbracci in casa iberica dopo il nuovo errore di Ilnam. 16:50 Cinque piattelli alla conclusione. Un piattello di ritardo per il turco. 16:49 Sbaglia Ilnam, che riconsegna un ottimo vantaggio all’iberico. 16:49 Errore di Fernandez al piattello numero 42. E’ tutto aperto in questo duello finale. LA CLASSIFICA DOPO 40 PIATTELLI 1-Fernandez (ESP) 37 2-Ilnam (TUR) 36 3-Macek (SLO) 34 Bronzo 4-Hales (GBR) 31 Eliminato 5-(ITA) 27 Eliminato 6-Cernogoraz (CRO) 22 Eliminato 16:47 Errore di Macek, che si deve accontentare della medaglia di bronzo continentale. Sarà sfida tra lo spagnolo Fernandez ed il turco Ilnam per l’oro Europeo ed il pass Olimpico. 16:45 I tre tiratori in lizza per la carta Olimpica sono i tre superstiti di questa finale. La motivazione extra ha di certo fatto la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Ora tutto pronto per la Q2, le Ferrari finalmente useranno le gomme soft e faranno vedere il loro LIVE llo. Con le medie hanno sfiorato il miglior tempo… 16.23 ATTENZIONE! Piastri a fortissimo rischio ...

Il circuito Enzo e Dino Ferrari ospita il settimo round della stagione 2024 di F1. Il Circus lascia Miami per spostarsi ad Imola, dove va in scena il Gran Premio dell’ Emilia Romagna , lo scorso anno cancellato a seguito della devastante alluvione ...

Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta live - Sfida numero 28 in Serie A tra Lecce e Atalanta: sono otto le vittorie dei giallorossi, altrettanti i pareggi e 11 le vittorie dei nerazzurri. Dopo l’1-0 di Bergamo dello scorso dicembre (gol di ...

Oggi guarda in streaming la 14a tappa del Giro d’Italia: dov’è il periodo di prova in diretta, tv e strada - Oggi guarda in streaming la 14a tappa del Giro d’Italia: dov’è il periodo di prova in diretta, tv e strada - da Dal 4 al 26 maggio Ai migliori professionisti del ciclismo mondiale verrà chiesto molto. IL Giro d'Italia 2024 Anche quest'anno promette tante emozioni ...

F1 LIVE GP Imola, segui le qualifiche in diretta - F1 live GP Imola, segui le qualifiche in diretta - Dopo 6 pole consecutive, sarà a Imola cheMax Verstappen dovrà cedere lo scettro di re delle qualifiche 2024 Sul circuito del Santerno i motori si accendono alle 16:00 per decretare il poleman del GP ...