Intelligenza artificiale per disturbi dello spettro autistico | convegno a Salerno

(Di sabato 18 maggio 2024) Unper promuovere la maggiore consapevolezza e comprensione dei bisogni delle persone affette dai: è l’obiettivo dell’incontro ‘e nuove tecnologie per idell’autismo’, promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi Ets, che si svolgerà venerdì 24 maggio presso la Camera di Commercio di. Previsti interventi di medici specialistici e psicologi, attraverso presentazioni focalizzate sull’applicazione dell’e delle nuove tecnologie, per migliorare la qualità della vita delle persone con questa sindrome. Saranno esplorate le ultime scoperte nel campo della ...

Nichilismo digitale: Homo Deus integrazione tra naturale e artificiale - Nichilismo digitale: Homo Deus integrazione tra naturale e artificiale - Possiamo proporre qualche spunto di riflessione sul digitale andando a rileggere, attraverso una prospettiva filosofica, il libro di Yuval Noah Harari, Homo Deus. Si tratta di un best seller mondiale ...

Global Watch n.175 – China Shock 2.0: lo spettro della sovracapacità industriale - Global Watch n.175 – China Shock 2.0: lo spettro della sovracapacità industriale - Leggi l'articolo Global Watch n.175 - China Shock 2.0: lo spettro della sovracapacità industriale sul sito dell'ISPI.

“Intelligenza artificiale e nuove tecnologie per i disturbi dello spettro autistico” - “Intelligenza artificiale e nuove tecnologie per i disturbi dello spettro autistico” - Il convegno è un'opportunità per riunire esperti, al fine di discutere le innovazioni nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico ...