Allegri - quanto prende con il licenziamento | i costi per la Juventus e l' escamotage al vaglio dei legali bianconeri

Gleison Bremer ha ringrazia to Massimiliano Allegri dopo l’esonero arrivato nella giornata di ieri. Ecco le sue parole Momento di saluti per Massimiliano Allegri . Questa volta a ringrazia rlo è stato Gleison Bremer , difensore della Juventus che ha ...

“Max Allegri ruppe con lo spogliatoio”. Nella bella autobiografia “Una vita da terzino” l’ex rossonero Gianluca Zambrotta non fece sconti e accusò il tecnico toscano di aver fatto perdere lo scudetto al Milan nel 2012. Più chiari di così non si ...

Brighton, De Zerbi lascia il club a fine stagione: futuro in Italia - Brighton, De Zerbi lascia il club a fine stagione: futuro in Italia - Il valzer degli allenatori di Serie A, inaugurato dall’esonero di Massimiliano allegri alla juventus, potrebbe coinvolgere anche l’ex tecnico del Benevento. Il ritorno in Italia appare al momento ...

Juventus: da oggi comanda Giuntoli, tutto il suo piano - juventus: da oggi comanda Giuntoli, tutto il suo piano - L’esonero di Massimiliano allegri ha segnato un punto di svolta ... attuale direttore sportivo del Pisa, si uniranno alla juventus. Verrà potenziata l’area scouting e ci saranno cambiamenti nel ...

Udinese-Empoli: curiosità e statistiche - Udinese-Empoli: curiosità e statistiche - Visualizzazioni: 2 Udinese–Empoli, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà al BluEnergy Stadium di Udine domenica 19 maggio, alle ore 15:00. L’Udinese non ha subito goal nelle ...