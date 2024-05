LIVE Swiatek-Sabalenka - WTA Roma 2024 in DIRETTA | tra poco in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Gauff –-Collins 16:51 Le due si sono appena incontrate nella finale di Madrid, con la polacca che ha avuto la meglio in 3 set tirati e combattuti. 16:46 Il meglio possibile dunque per la finale del WTA 1000 di. In semifinaleha battuto in due set Coco Gauff, domani impegnata nella finale di doppio.invece ha avuto la meglio di Danielle Collins per 7-5, 6-2. 16:39 Tra circa 20? si parte con la finale femminile degli Internazionali d’Italiatra Igae Aryna. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella finale femminile degli Internazionali ...