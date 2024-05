Sequestrati 463 milioni di beni a Unicredit in Russia nel contenzioso con una partecipata di Gazprom Lunedì tavolo alla Farnesina

(Di sabato 18 maggio 2024)è al centro di una disputa giudiziaria inin seguito alle sanzioni adottate dall’Unione europea contro Mosca. Una Corte di San Pietroburgo ha posto sotto sequestro conti e proprietà dell’istituto di credito nel Paese per un valore di quasi 463di euro per mancati pagamenti relativi a garanzie a suo tempo concesse con altre banche europee per la costruzione di un impianto per la lavorazione del gas. Fonti dellahanno fatto sapere che il ministero degli Esteri sta seguendo il caso, che verrà affrontato in una riunione convocata perprossimo delattivato dal ministro Antonio Tajani con le aziende e le istituzioni impegnate nel mercato russo dopo la vicenda della Ariston: il mese scorso il presidente Vladimir Putin ha ...

