Sequestrate al porto di Livorno le nuove Fiat Topolino | finto made in Italy - sono prodotte in Marocco

(Di sabato 18 maggio 2024) Clamoroso sequestro aldi: la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato 119e 15Dolcevita, mezzi elettrici e guidabili anche dai quattordicenni con il patentino. La notizia è riportata da Il Tirreno. Secondo quanto scrive il quotidiano, le macchine riportavano degli adesivi con la bandiera italiana, motivo per il quale Gdf e Adm hanno contestato a Stellantis la fallace indicazione sull’origine del prodotto: non erainma fabbricato ine arrivato asu una nave merci. “Le bandiere italiane segni ingannevoli per il consumatore” Il sequestro è avvenuto mercoledì scorso e il reato contestato è vendita di prodotti ...

Le vetture in questione sono costruite in Marocco e il tricolore che sfoggiano sulla portiera potrebbe ingannare il consumatore sulla loro provenienza

Non sono "made in Italy", sequestrate 134 Fiat Topolino a Livorno - Non sono "made in Italy", sequestrate 134 fiat topolino a Livorno - Lo riporta il quotidiano locale Il Tirreno. Le auto avevano sulla fiancata un adesivo con il tricolore italiano senza essere state prodotte però nel nostro paese: Guardia di finanza e Agenzia delle do ...

Topolino "italiana" ma made in Marocco. Stellantis costretta a togliere il tricolore - topolino "italiana" ma made in Marocco. Stellantis costretta a togliere il tricolore - L'azienda: "Un omaggio all'origine imprenditoriale" Sequestrate al porto di Livorno, da Guardia di finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli, 119 vetture fiat topolino e 15 modelli fiat topolino ...

Fiat Topolino, un lotto di 134 esemplari sequestrato alla dogana: non sono "italiane" - fiat topolino, un lotto di 134 esemplari sequestrato alla dogana: non sono "italiane" - Le vetture in questione sono costruite in Marocco e il tricolore che sfoggiano sulla portiera potrebbe ingannare il consumatore sulla loro provenienza ...