Giorgetti | avvilente soldi Stato per rifare castelli e non per scuole

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag. (askanews) – “E’trovare oggi limiti nella capacità di spesa a causa di politiche che hanno preferito dareper ristrutturarea spese delloanzichè finanziare, per esempio, lematerne. E anziché investire sui nostri figli e nipoti si è preferito fare debito che graverà su di loro”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia delle Finanze, Giancarlo, in un messaggio video inviato ai circa 1300 partecipanti ai lavori del Convegno nazionale della FISM in occasione del 50mo di fondazione. La FISM, Federazione ItalianaMaterne, raggruppa circa 9000 realtà educative in tutto il territorio nazionale. “Leparitarie – ha dettosecondo la trascrizione del suo ...

Settimana clou per Ita-Lufthansa, senza miglioramenti veto Ue - Settimana clou per Ita-Lufthansa, senza miglioramenti veto Ue - (ANSA) - BRUXELLES, 18 MAG - La prossima settimana sarà quella decisiva per Ita-Lufthansa per migliorare il pacchetto di impegni in esame da ...

Ravezzani senza freni: "Pieno di debiti, non rimborsa i prestiti. Frasi da disperato" - Ravezzani senza freni: "Pieno di debiti, non rimborsa i prestiti. Frasi da disperato" - Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di Telelombardia, si è scatenato contro il proprietario di un club italiano.

