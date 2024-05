Franco Di Mare - il mio maestro dolcissimo

(Di sabato 18 maggio 2024) Un amico e un, questo è statoper me. I tre anni passati al suo fianco a Unomattina, tra il 2014 e il 2017, sono stati in assoluto i più formativi che io ricordi dei miei...

3 anni dalla morte di Franco Battiato, l'omaggio di TVboy - 3 anni dalla morte di franco Battiato, l'omaggio di TVboy - Il precedente a Barcellona Non è la prima volta che TVboy dedica il suo lavoro al maestro, già nel 2021, poco tempo dopo la morte del cantautore, "San Battiato" era comparso su un muro di Barcellona, ...

Franco Di Mare, chi è la figlia Stella (adottata a Sarajevo): età, lavoro, carriera, film - franco Di Mare, chi è la figlia Stella (adottata a Sarajevo): età, lavoro, carriera, film - Figlia adottiva di franco Di Mare, Stella è nata a Sarajevo, città in cui il giornalista si trovava in missione come corrispondente di guerra nel 1992. Come raccontato dal reporter in un libro, ...

Lutto all'Università di Bologna, è scomparso Franco Frabboni, pioniere della pedagogia democratica - Lutto all'Università di Bologna, è scomparso franco Frabboni, pioniere della pedagogia democratica - Per il sindaco Matteo Lepore: "Bologna lo ricorderà per la sua intensa attività di ricerca e divulgazione delle Scienze dell’educazione e le sue battaglie per una didattica moderna" ...