(Di sabato 18 maggio 2024) Ispirandosi alle sostanze adesive secrete da alcune piante carnivore, scienziati dei Paesi Bassi hanno creato unasperimentale a base di goccioline appiccicose in grado di intrappolare i parassiti. Può essere irrorata e spruzzata sulle piante, ma è sostenibile e biodegradabile.

Addio pesticidi, una rivoluzionaria colla biologica potrebbe sostituirli: come funziona - Addio pesticidi, una rivoluzionaria colla biologica potrebbe sostituirli: come funziona - I ricercatori hanno sviluppato una rivoluzionaria colla biologica sperimentale, sostenibile e biodegradabile in grado di intrappolare i parassiti che infestano le coltivazioni. L'obiettivo è creare un ...