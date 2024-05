Chico Forti | Casellati - ‘rientro merito lavoro del governo’

Il ritorno a sorpresa di Chico Forti in Italia ha avuto un effetto terremoto tra le fila dell’opposizione. In particolare tra i Grillini : nessuna reazione a distanza di parecchie ore dall’arrivo a Roma del nostro connazionale. Muto l’ex premier ...

Lo zio di Chico Forti: “È la fine di un incubo, è stato un maestro di resistenza” - Lo zio di chico forti: “È la fine di un incubo, è stato un maestro di resistenza” - Anzi una guerra». Non trattiene l’emozione Gianni forti, lo zio di chico, che in questi 24 anni non ha mai voluto demordere, determinato a far rientrare in Italia il nipote condannato negli Usa al ...

Chico Forti, le prime sensazioni dal carcere di Rebibbia. Sarà in una cella singola - chico forti, le prime sensazioni dal carcere di Rebibbia. Sarà in una cella singola - chico forti, l’imprenditore trentino da tempo detenuto in Florida, è rientrato in Italia. È atterrato questa mattina con un volo ...