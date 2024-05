Zhang contro Oaktree | mette a rischio il club - lavoriamo a una soluzione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 18 maggio 2024) Milano, 18 mag. (askanews) – Stevenscrive alla “grande famiglia nerazzurra” per rispondere “alle speculazioni sulla stabilità finanziaria del”. Nel mirino del numero uno della società ci sono gli americani di, quando mancano pochi giorni alla scadenza del 20 maggio quando dovrà essere saldato il prestito da 380 milioni erogato dal fondo nel 2021. “Abbiamo fatto ogni tentativo per trovare unaamichevole con il nostro partner, compresa l’offerta di molteplici possibilità perdi ottenere un ritorno finanziario completo e immediato. Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di”, ha scritto il patron cinese. “A nome dell’Inter e in qualità di ...