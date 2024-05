Lo smokey eyes sugli occhi verdi è il trucco più cool per queste iridi rare e bellissime

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 18 maggio 2024) Affascinanti ed enigmatici, glisono tra le tonalità piùe apprezzate del mondo. Solo il 2% della popolazione mondiale, infatti, possiede glidi questo colore. Una cromia dovuta a una particolarissima combinazione di pigmenti che li rende iridescenti e che pare abbia origini celtiche e germaniche. Pur essendo bellissimi già di per sé, glipossono essere messi in risalto ancora di più grazie a unad hoc. Un makeup che punti tutto su tonalità complementari al verde magnetico e cangiante di questi, e adatte a far risplendere lo sguardo. Per esempio optando per uno, perfetto per ottenere unenigmatico e d’effetto. ...