Don Milani | polemiche a Barbiana per la gestione della visita di Mattarella | “Si è persa la purezza della povertà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 giugno 2023) Sono ancora vive le immaginidel presidenteRepubblica Sergio, il 27 maggio scorso, aper rendere omaggio a don Lorenzo, nel centenariosua nascita, che è subito scoppiata una singolare polemica tra alcuni suoi ex allievi. Tutto è cominciato proprio dalladel capo di Stato. Un onore per, un posto “sperduto” nel Mugello dove donfu esiliato, a 31 anni, dalla Chiesa il 7 dicembre del 1954. Così come storica è stata, il 20 giugno del 2017, ladi papa Francesco sulla tomba del priore. Nel mirino dei critici ovviamente non, quasi una sorta di ...