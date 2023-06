Roland Garros 2023 | Swiatek | “Giocherò altre grandi finali con Muchova | questo il mio torneo preferito”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) Igaè la campionessa delper la terza volta nelle ultime quattro stagioni! La numero 1 del mondo, che salirà così al secondo posto della WTA Race, sconfigge Karolinaal termine di una finale splendida e in cui, dopo essere stata in vantaggio per 6-2 3-0 30-30, la polacca si era persino ritrovata sotto 0-2 e 3-4 con break nel parziale decisivo, dunque molto vicina alla sconfitta. Ed è un titolo che sa di rivalsa perin: pur restando solidissima e quasi sempre dominante nei suoi match, alla 22enne di Varsavia era ancora mancato l’acuto in un grande, avendo perso lenei WTA 1000 di Dubai contro Barbora Krejcikova e di Madrid per mano di Aryna Sabalenka. Per lei si tratta del ...