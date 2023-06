Roma | bimba di un anno lasciata in auto trovata morta nel quartiere Cecchignola

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una bambina di unè statain macchina a, in via dei Fucilieri, nel. Lo riporta il Corriere della Sera secondo cui i primi a intervenire sarebbero stati i militari della cittadella delle forze armate nel. Uno di loro avrebbe rotto il finestrino dell’prestando un primo soccorso alla piccola. Poi sono stati i medici delle ambulanze arrivate sul posto a tentare di rianimare la bambina, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

